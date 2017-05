GUILTY PLEASURES

'Temptation' overtroffen

REALITY Ex on the Beach: Double Dutch Zondag 21/5, 22u, MTV Sinds vorige zondag kunnen we de avonturen volgen van negen hitsige singles die op een paradijselijk eiland alle remmen losgooien in deze zeer ranzige realityshow die het toch ook niet bepaald volksverheffende Temptation Island op brave schooltelevisie doet lijken. In Ex on the Beach gelden helemáál geen regels en wordt er zonder voorspel meteen driftig in het rond gevogeld. Net als de orgie goed en wel is losgebarsten, wordt de feestvreugde echter brutaal verstoord door oude bekenden die in al hun glorie uit de zee oprijzen. Dat blijken de exen van de deelnemers te zijn die nog steeds verteerd worden door wraakgevoelens dan wel hun gewezen lief opnieuw willen 'binnendoen'.