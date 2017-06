In de Westhoek werd de Mijnenslag bij Mesen uit de Eerste Wereldoorlog herdacht, exact honderd jaar nadat die begon. Bij de Mijnenslag vochten Ieren en Britten, katholieken en protestanten, zij aan zij. De dodentol was enorm. Enkele honderden mensen, voornamelijk Britten en Ieren, woonden de herdenking bij in het Peace Park in Mesen. Ook de Britse prins William was naar Wytschaete Cemetery afgereisd.