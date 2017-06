Goffin klaar voor het echte werk

"Ik had twee sets lang min of meer alles onder controle", deed David Goffin zijn verhaal. "Maar in de derde set heeft hij me verrast en heb ik het mezelf moeilijk gemaakt." Sergiy Stakhovsky is met zijn vlakke slagen, goede handen en veel netaanvallen normaliter eerder een liefhebber van de snellere ondergrond. Maar hij nam zijn tactiek om zo veel mogelijk dropshots te spelen ter harte en slaagde er even in onze landgenoot te destabiliseren. "Ik moest me herpakken in het begin van de vierde set en even een versnelling hoger schakelen", wist Goffin, die gisteren maar vier van zijn zestien breakballen kon verzilveren.