Giraf Walter

Antwerpen warmt zich aan een van de eerste echt zonnige dagen van het voorjaar en daar ontsnapt ook Ella Leyers (28) duidelijk niet aan. Terwijl ze gretig aan een ijsje likt, vertelt ze over haar eerder luie aard, de drang naar een tijgerpistolet met kip curry en haar jeugdjaren. En wat blijkt? De actrice, die opgroeide in Hove en nu in Berchem woont, wist al heel vroeg wat ze wou. "Toen ik elf was, moest en zou ik Buffalo's hebben. (lacht) Mijn ma vond dat best, ze moedigde mij en mijn zussen eerder aan om iets zots aan te trekken dan dat ze ons wilde temmen.