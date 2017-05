Gilbert trekt via Zwitserland en BK naar Tour de France

Philippe Gilbert (34) rijdt na een afwezigheid van drie jaar opnieuw de Tour de France, van 1 tot 23 juli. "Mijn honger is nog niet gestild. Ik heb hard gewerkt en voel dat de vorm van het voorjaar eraan zit te komen", zegt de winnaar van de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Gilbert hield aan zijn zware valpartij in de Amstel Gold Race een klein scheurtje in de nier over zag zijn succesvolle voorjaar vroegtijdig eindigen. "Ik ben klaar nu voor het tweede luik van mijn programma. Een zware brok: Ronde van België, Ronde van Zwitserland, Tour de France." Tussendoor wil Gilbert in Antwerpen ook zijn Belgische titel verlengen. In 2011 won Gilbert de openingsrit in de Ronde van Frankrijk en droeg hij één dag de gele trui.