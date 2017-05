Geslaagde generale voor echte titelfeest in dancing Carré

Zelfdiscipline is een sleutelbegrip voor de kampioenenkern van Anderlecht. Het verbaast dan ook niet dat de riem er nog niet helemaal af ging bij de spelers. Er waren uitzonderingen - de spelersbus lag vol lege blikjes Jupiler toen paars-wit om halfeen arriveerde in het Constant Vanden Stockstadion, na de rit tussen Charleroi en Brussel. Op Instagram was te zien hoe Stanciu, Boeckx en Teodorczyk de ziel uit hun lijf zongen. Na een stevige podiumparty, toegejuicht door tienduizend fans, splitste de groep zich op. De meesten gingen huiswaarts, stil genietend met vrienden en familie. De WhatsApp-status van enkele sleutelspelers ('laatst gezien om 05u38') liet verraden dat er ook op stap is gegaan.