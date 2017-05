Geluk zit in een klein hoekje

Ga je daarop bouwen?" was de meest gehoorde reactie wanneer architecte Sarah Poot trots haar pas verworven bouwgrond toonde aan vrienden en familie. "Akkoord, het lag al vijftien jaar braak en het was een vuilstort geworden. Bovendien had het perceel een gekke, vliegerachtige vorm en liet het geen ruimte voor een tuin", vertelt architecte Sarah Poot terwijl ze een koffietje voor ons zet. "Maar toch zag ik vooral het potentieel. In een hoekwoning heb je namelijk aan twee kanten ramen en dus meer lichtinval. Ook de oriëntatie is gunstig: 's ochtends valt de zon langs de achterkant binnen en in de namiddag langs voren."