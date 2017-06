Geens laat plan van quota varen

"Denkt u echt dat ik in staat ben tot zoveel waanzin?" Met die retorische vraag kwam Geens in de Kamer terug op de suggestie om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken door minder mensen in voorlopige hechtenis te nemen. Het debat daarover was nog maar net begonnen, of coalitiepartners N-VA, Open Vld en MR hadden de deur al dichtgeslagen. Vandaag zijn de Belgische gevangenissen overbevolkt. Er zitten ongeveer 10.780 mensen achter de tralies, terwijl er slechts plaats is voor 9.260. Een van de oorzaken is de sterke stijging van het aantal mensen die in de cel belanden nog voordat ze veroordeeld zijn.