Geen vakantie, geen transfer, wel revalidatie

Het leven gaat voort. Er kon zelfs een grapje af over de enkel. Eden Hazard is niet de speler die lang stilstaat bij gebeurtenissen. Zelfs over de zwaarste blessure in zijn tienjarige profcarrière stapte hij behoorlijk makkelijk heen. Hij aanvaardt het lot en de revalidatie die drie maanden kan duren. Hij mist straks de start van de Premier League, half augustus. Hazard bleef zondag, op de laatste training, bij een trap op doel met zijn rechtervoet even in het gras steken. Gisterennamiddag lag hij in Londen, voor het eerst in zijn loopbaan, op een operatietafel.