Geen kwartfinale voor Goffin

Vandaag gaat Goffin langs bij zijn dokter in Luik, maar rust lijkt de aangewezen remedie om klaar te geraken voor Roland Garros, dat over acht dagen van start gaat. Net als in zijn vorige wedstrijden beschikte de 26-jarige topper gisteren niet over zijn beste benen. Waar hij dat tegen Bellucci en Verdasco nog kon compenseren met routine, wilskracht en talent was er tegen de sterk serverende Marin Cilic duidelijk minder manoeuvreerruimte. Goffin speelde gisteren al zijn veertigste enkelwedstrijd van het seizoen en dat uitte zich in last aan de lies. Begin tweede set vroeg hij daarom tweemaal verzorging van de kinesist, maar dat baatte niet.