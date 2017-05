Geen huldiging voor Man United na winst Europa League

"Het was een belangrijke avond voor de stad en voor het land", zo vatte clublegende David Beckham de finale samen. De gedachten van de spelers, van wie er maar een paar echte Mancunians zijn, waren voor en na het treffen met Ajax bij de tragische gebeurtenis van maandagavond. Een officiële huldiging komt er dus niet. Het wordt als ongepast gezien om te gaan feestvieren. Bovendien zou het voor extra complicaties zorgen in een nerveuze stad waar de jacht op terroristen en bommenmakers in volle gang is. Volgens oud-speler Phil Neville was een overwinningsparade wel op zijn plaats geweest.