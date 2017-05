Geachte heer Braeckman, beste Freek,

Elke week op deze plaats: onze tv-watcher schrijft een brief aan een schermfiguur en tipt dé programma's van de week, zoals: Siska Schoeters die nieuwe leden zoekt voor 'De club' (elke weekdag op Eén), de beste, zeven minuten durende kortfilms in 4 x 7 (Canvas) en vijf jongeren die vertellen hoe het is om man noch vrouw te zijn in De genderbende (NPO3)

Het nieuws dat je na een lange afwezigheid weer op het scherm zou verschijnen, werd in de ruime familiale kring bijzonder enthousiast onthaald. Je werd vertederd 'ons Freekske' genoemd en vooral de rijpere vrouwelijke fractie deed geen moeite om te verbergen dat ze de verloren zoon liefdevol in de armen wilde sluiten. 'Daar gaan we weer', dacht ik terwijl ik me je debuut als journaalanker voor de geest haalde.