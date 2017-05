Fusievirus verspreidt zich over Vlaanderen

De reacties na de goedkeuring van het fusiedecreet van de Vlaamse regering in juni vorig jaar waren lauwtjes. Gemeenten hadden geen zin in samengaan met de buren, ondanks het vooruitzicht van 500 euro schuldovername per inwoner door de Vlaamse overheid. Oude trots en nog oudere vetes zaten in de weg. Maar toch. Na de gemeenteraden van Aalter en Knesselare van vanavond zullen er zes gemeenten zijn die in de laatste rechte lijn naar eenmaking zitten.