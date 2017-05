Fris retropintje?

Hoewel Cristal een oudje is dat al meegaat sinds 1928, wordt het pilsbier niet meer vaak gedronken buiten Limburg en Antwerpen. Daar willen de brouwers van Alken-Maes nu verandering in brengen. Ze haalden het oorspronkelijke recept van Cristal van de zolder en gaven het bier een nieuw retrojasje. De biermakers merkten dat er vandaag veel vraag is naar authentieke producten en dus leek het hen het goeie moment. Omdat Cristal een pilsbier is in de Tsjechische stijl, halen ze ook de Saaz-hop daarvoor speciaal uit Tsjechië. Met als resultaat een licht bittere smaak. Het bier wordt ook weer iets straffer, van 4,8 naar 5% alcohol. Helemaal zoals het was bij de lancering in 1928.