fris drankje, warm verhaal

Stop! Niet zomaar leegdrinken!", roept Andrea Tumiotto. De Italiaan die bij het drankenbedrijf Molinari verantwoordelijk is voor onder meer Limoncello di Capri walst met het glas limoncello alsof het om een exclusieve barolo gaat. Hij ruikt en proeft voorzichtig. Twee dagen later, aan het einde van onze trip in het spoor van de limoncello, zullen we begrijpen waarom. Voor zo'n felgeel flesje citroenlikeur is er namelijk enorm veel liefde en geduld nodig. De reis begint met een adembenemende rit naar het stadje Anacapri. De smalle weg slingert omhoog tussen de bergen, de kleine lijnbus zit volgepropt met Italianen en natuurlijk ook toeristen.