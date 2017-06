Freilich start beweging tegen Jahjah en Koç

Hoofdredacteur van Joods Actueel Michael Freilich is 'bevreesd' voor de partij die Dyab Abou Jahjah en Ahmet Koç oprichten. Hij start samen met ex-politicus Selahattin Koçak een tegenbeweging. "De meeste moslims respecteren ons en bewonderen zelfs hoe wij onze manier van leven integreren in de samenleving. Maar ik ben bang voor het initiatief van Jahjah en Koç", zegt Freilich. "Ik vrees voor mijn veiligheid en die van alle joden in dit land. Jahjah gebruikt graag opruiende taal. Als hij dan iemand vindt als Koç, een aanhanger van Erdogan met middelen, maakt mij dat bang. Wij zijn de aanslag op het Joods Museum niet vergeten." Dus wil Freilich met Koçak, een moslim, een tegenbeweging opstarten. "Om iets te veranderen, moet je samenwerken met mensen die anders denken", zegt hij.