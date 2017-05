Frankenstein is alive

"It's alive!" schreeuwde acteur Colin Clive in 1931 in James Whales Frankenstein en luttele seconden later stond in de gedaante van Boris Karloff een van de meest legendarische filmmonsters aller tijden op. Nu, 86 jaar later, wil filmstudio Universal monsters als Frankenstein, Dracula en The Mummy nieuw leven inblazen in de Dark Universe-franchise: een reeks films waarmee Universal zijn monsterlijke erfenis, die in 1923 begon met The Hunchback of Notre Dame, wil opfrissen. Alex Kurtzmans The Mummy, met Tom Cruise in de hoofdrol, zal deze zomer het startschot geven.