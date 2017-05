Francken en Kif Kif op ramkoers na gefotoshopt beeld

Slaats schreef op de website van Kif Kif, een organisatie die strijdt tegen ongelijkheid en racisme, een artikel onder de titel "Beeld je eens in...". Daarin gaat hij in op de heisa over het beeld dat de jongerenondervoorzitter van N-VA Dylan Vandersnickt vorige week online plaatste. Daarop was het hoofd van een PVDA-activiste gefotoshopt op een verkrachtingsscène. Slaats maakte een hypothetische vergelijking met de situatie waarbij een leerkracht islam een soortgelijk beeld zou delen: een collage waarin Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken op het punt staan door de bekende IS-beul Jihadi John te worden onthoofd.