Flynn weigert Senaat documenten te geven

Dat melden Amerikaanse media op basis van bronnen uit de omgeving van de vroegere lobbyist. Flynn beroept zich op het vijfde amendement in de Amerikaanse grondwet dat mensen het recht geeft zich te beschermen tegen zelfbeschuldiging. Flynn is tot nu toe de enige uit de entourage van Trump die door de Senaat is gedagvaard. De commissie onderzoekt of Moskou zich al of niet met de Amerikaanse verkiezingen heeft bemoeid en of er al dan niet banden met de omgeving van Trump zijn. Flynn werd nog geen maand na zijn aanstelling ontslagen door Trump, omdat hij geen openheid van zaken had gegeven aan vicepresident Mike Pence over zijn communicatie met de ambassadeur van Rusland in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen.