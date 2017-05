Facelift voor het rijhuis

Het is sowieso intrigerend, en vaak gaat er heel wat schoonheid in schuil. We hebben het over verwaarloosd industrieel erfgoed, zoals je dat vaak ziet in Noord-Europese havensteden zoals Gent, met zijn lege pakhuizen en verlaten dokken. Hoewel we bij die verlaten plekken vaak meteen aan industrieel en sociaal verval denken, blijkt er zich niet zelden het tegenovergestelde af te spelen. Terwijl het stadscentrum van Gent bekendstaat om zijn historisch en middeleeuws karakter, heeft de rest van de stad innovatie en groei omarmd.