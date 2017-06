Export van mini-producten als gevolg van de brexit

In de haven van Zeebrugge exporteren bedrijven steeds kleinere hoeveelheden chocolade en frisdrank naar het Verenigd Koninkrijk. Door de verpakking te verkleinen, vermijden de bedrijven dat ze hun prijzen hoeven te verhogen. Sinds het referendum over de brexit is de waarde van de Britse pond immers 15 procent gedaald. Er is al langer sprake dat exportproducten zoals Toblerone zijn 'gekrompen', maar volgens de krant The Guardian heeft de haven van Zeebrugge dat nu ook bevestigd in een vergadering met het Britse ministerie van transport en enkele Britse havens. De haven baseert zich daarvoor op de uitgelekte notulen van de vergadering.