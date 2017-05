Voorgerecht: e 13 - e 29

Hoofdgerecht: e 29 - e 32

Nagerecht: e 9

Alle dagen van 11,30u tot 23u , gesloten di en wo

Een warme retrosfeer, een uitmuntende keuken en een elegante tweeling aan het roer: weinig betere adressen voor een etentje in de Vlaamse Ardennen dan Les Soeurs Louise, verzekerden kennissen ons. Tijd voor een bezoek!

Les Soeurs Louise in Louise-Marie is een van die horecazaken die je terug in de tijd flitsen. Deels taverne waar dorpsbewoners hun trappist drinken, deels nostalgische bistro met geblokte gordijntjes en tafelkleden, retro lichtarmaturen en een gezellig allegaartje van curiosa.

De ontvangst is al even warm, een voorbode van de bediening: attent, professioneel en super efficiënt. Aan menukaarten doen ze hier niet.