Ethiopiër die cholera toedekte gaat WHO leiden

De Ethiopiër Tedros Adhanom Ghebreyesus wordt de eerste Afrikaan die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal leiden. Op de kandidatuur van de 52-jarige Tedros kwam in de laatste twee weken van de campagne heel wat kritiek omdat hij als minister van Gezondheid in Ethiopië drie cholera-epidemies toedekte. Tedros heeft de aantijgingen al ontkend. Tedros was gezondheidsminister in Ethiopië van 2005 tot 2012. De uitbraken van 2006, 2009 en 2011 waren eigenlijk slechts gevallen van "acute diarree" in afgelegen gebieden waar labotests "moeilijk zijn", aldus Tedros in The New York Times. Ook een uitbraak van begin dit jaar wordt nog diarree genoemd.