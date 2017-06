En nu chic

In 'het lelijkste gebouw van Gent' huist de komende drieënhalf jaar misschien wel het mooiste restaurant van Gent. Eigenaar van Chambre Séparée is Kobe Desramaults, bekend van In de Wulf. De Belgacomtoren, gebouwd in 1976, vindt hij intussen al lang niet meer zo lelijk. En als je eenmaal binnen bent, waan je je in het chique hart van een wereldstad. "Dit is niet De Wulf, en zeker niet De Superette.