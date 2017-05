Emigratie stopt bij 7.000 euro inkomen

"We weten maar al te goed dat meer ontwikkeling voor meer migratie zorgt", zei minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo op de Think Global Day van 11.11.11. Een opvallende uitspraak, zo schrijft ontwikkelingsorganisatie Caritas op de site van deze krant: "Klare taal en een duidelijke boodschap die we weinig andere Europese ministers hem horen nazeggen." De uitspraak druist volledig in tegen het buikgevoel, aangezien de economische ongelijkheid, dat wat de ontwikkelingssamenwerking net tracht te verkleinen, de belangrijkste drijfveer is voor migratie. In een beter ontwikkeld land, zo zou je denken, willen mensen net wél blijven. Op korte termijn doet zich echter een tegengestelde migratiebeweging voor.