Eindwinst in Giro is geen garantie op Tour-succes

Is zijn zege in de Giro daarvoor een opmaat? Een vraag waarop het antwoord nog alle kanten op kan. Om positief te beginnen een tweet die collega Mark Cavendish deze Giro verstuurde: 'Nooit gerealiseerd dat Tom Dumoulin pas 26 is. Ik durf te wedden dat hij een paar keer de Tour gaat winnen.' Statistisch gezien valt er weinig hoop te putten uit zijn prestaties van de afgelopen weken. Daarvoor is de Ronde van Italië simpelweg niet belangrijk genoeg. Een echte kanshebber voor de Tour bedenkt zich wel twee keer om in de Giro met zijn krachten te smijten.