Eindelijk weer één vijand

"Godverdomme, weg die bommen!", het was een van de vele slogans die op 23 oktober 1983 in de Brusselse straten weerklonken. In die tijd bracht de betoging tegen de plaatsing van kernraketten door de NAVO nog 400.000 mensen op de been. De manifestatie werd de grootste betoging die België ooit gezien heeft. Nu Trump woensdag de NAVO-top aandoet, is de vredesbeweging weer van de partij. De betoging begint die dag om vijf uur in de namiddag aan het Noord-Station en zal via het Sainctelette-plein, het Klein Kasteeltje, de Dansaertstraat en de Beurs terug naar het Noordstation trekken.