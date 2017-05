Een krankzinnig ontsnappingsplan

Midden in de Iraanse revolutie van ayatollah Khomeini en als vergelding omdat de Amerikanen de afgezette sjah asiel verleenden, bestormt een woedende menigte op 4 november 1979 de VS-ambassade in Teheran: 52 personeelsleden worden gegijzeld, maar zes diplomaten slagen erin te ontsnappen en zich te verschansen in de woning van de Canadese ambassadeur. Enter CIA-agent Tony Mendez, die het gezelschap het land uit wil smokkelen door de Iraniërs te laten geloven dat ze deel uitmaken van een filmploeg die op zoek is naar locaties voor een sf-film. Dat krankzinnige plan is de insteek van deze adembenemende politieke thriller (2012) van Ben Affleck, die zich baseerde op het waargebeurde verhaal Canadian Capers van de echte Tony Mendez.