Dylan bezorgt toch lezing voor Nobelprijscomité

De Amerikaanse zanger Bob Dylan, winnaar van de Nobelprijs Literatuur 2016, heeft alsnog zijn lezing aan het Nobelprijscomité in Stockholm bezorgd. Dat was een voorwaarde om het bijbehorende prijzengeld, 8 miljoen kronen of 819.000 euro, te krijgen. Dylan, alias Robert Allen Zimmerman, kreeg de onderscheiding als eerste singer-songwriter ooit, maar de artiest stuurde zijn kat naar de uitreiking. Begin april haalde hij zijn prijs dan toch op in Stockholm. De 75-jarige rocklegende had in principe zes maanden de tijd om zijn traditionele 'lecture' of Nobel-lezing te houden. Die is nu alsnog klaar. In de lezing, die hij in de vorm van een audio-opname heeft gemaakt met pianomuziek op de achtergrond, beschrijft Dylan de boeken en muziek die zijn leven hebben beïnvloed: Buddy Holly en Herman Melville, maar ook Cervantes, Shakespeare en Homerus.