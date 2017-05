Dromen voor het slapengaan

Autobiografie. Georges Perec was een man met veel ideeën. Zo heeft hij ooit drie dagen aan een stuk een plein beschreven, met alles wat erop gebeurde en ook niet gebeurde (Poging tot uitputtende beschrijving van een plek in Parijs). Hij heeft ook een tekst geschreven over wat hij een jaar lang zoal gegeten had (Poging tot inventarisatie van het vloeibare en vaste voedsel dat ik in de loop van het jaar negentienhonderdvierenzeventig door het keelgat heb gejaagd) en hij heeft een hele roman gecomponeerd zonder de letter 'e' te gebruiken (La disparition).