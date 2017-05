Drie kwartier slecht theater

Duits bondskanselier Angela Merkel kan meespreken over de onvoorspelbaarheid van de nieuwe president. Bij haar bezoek aan Trump in maart weigerde die haar de hand te schudden voor de tv-camera's. Ook nadat Merkel hem, hoorbaar tot 5 meter verder, vroeg om dat te doen. Twitter vond het prachtig. Merkel iets minder. Politiek is slecht theater, luidt de boutade. Dat zal nogmaals worden bewezen op het koninklijk paleis. Michel en koning Filip ontvangen er morgenmiddag Trump en zijn vrouw Melania. Op de agenda: een fotomoment, een kort onderhoud met de koning, opnieuw een fotomoment en een werkvergadering met de premier.