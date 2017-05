Discrimineert rechts? Discrimineert links?

Bij de aanstelling van nieuw personeel geven rechtse politici de voorkeur aan Mark in plaats van Mohammed. Hun keuze gaat uit naar mannelijke kandidaten. Bij linkse politici helt de voorkeur dan weer over naar vrouwen. Zij zouden wel eerder Fatimah aanwerven dan Sofie. Ook zij hebben dus een duidelijke voorkeur. Een voorkeur die gebaseerd is op discriminatie. Want demografische kenmerken als gender, leeftijd en etniciteit blijken een grote invloed te hebben op de aanwervingsvoorkeuren van Vlaamse lokale politici. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Aarhus Universiteit in Denemarken, dat ook in Vlaanderen werd uitgevoerd.