Een dierenactivist met een lidkaart van de jagersclub? Een gin-tonicproeverij vol geheelonthouders? Een praatgroep voor mishandelde mannen waar hun vrouwen mogen binnenvallen? Het komt over als een absurde bedoening, of als een subversieve poging om een groep omver te werpen. Maar het mag van de wet. In Parijs zorgt het Nyansapofestival voor ophef. 80 procent van het programma is enkel toegankelijk voor vrouwen met Afrikaanse roots. Tenminste, dat was het plan. Van alle kanten kwam heftige verontwaardiging. Die ging niet over ingewikkelde vragen als 'wat is een vrouw?' en 'wat zijn Afrikaanse roots?' Zuid-Afrikaanse blanke roots, telt dat ook? De tegenwind waaide van alle kanten, antiracismegroeperingen op kop. Een loepzuiver geval van discriminatie, dat bevestigt ook discriminatie-expert Jogchum Vrielink (Université Saint-Louis): "Of de activiteit nu op een openbare plaats of een privéterrein plaatsvindt, speelt geen enkele rol.