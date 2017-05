De vergeten hemel van Gerrit Rietveld

Een klein dorpje met een groot verhaal", zo noemt de burgemeester 'zijn' Bergeijk. Dat van dat groot verhaal leek moeilijk te geloven toen we een half uur geleden het dorpje kwamen binnenrijden. De huizen en de straten zijn op en top Hollands, inclusief keurig aangeharkte voortuintjes. Niks wijst erop dat hier in de jaren 50 en 60 de crème de la crème van de avant-gardistische kunstwereld rondhing. Sol LeWitt en Donald Judd hadden hier zelfs een atelier. De twee zwaargewichten van de Amerikaanse minimalart maakten hier werken speciaal voor de Europese markt. Dat was goedkoper dan hun kunst vanuit Amerika te verschepen.