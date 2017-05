De riskante reisvan Donald Trump

Donald Trump had ook gewoon naar Canada kunnen gaan. Bijna alle Amerikaanse presidenten gaan eerst naar Canada. Barack Obama bracht een maand na zijn inauguratie een bliksembezoek aan Ottawa met als belangrijkste wapenfeit het verorberen van een BeaverTail, de gefrituurde lievelingssnack van schaatsers in de stad. Zo makkelijk kan het zijn, diplomatie. Donald Trump doet het anders. Trump doet alles anders, zeker anders dan Obama. Dus verlaat de Amerikaanse president voor zijn eerste grote reis niet alleen zijn land, maar ook zijn continent, om zich de komende negen dagen terug te vinden in vier landen in de oude wereld, in het hart van de drie grote monotheïstische godsdiensten, in multilaterale confrontaties met de NAVO en de G7.