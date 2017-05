De luchtige 007, met dank aan twee wenkbrauwen

"Mijn acteertalent heeft zich altijd ergens gesitueerd tussen 'trekt linkerwenkbrauw op' en 'trekt rechterwenkbrauw op'", heeft Roger Moore ooit gezegd over zijn acteercarrière. In een interview met People Magazine uit 2008 voegde hij daar nog aan toe: "Ik kan ook mijn oren bewegen." Moore was de eerste om zijn eigen acteertalent te relativeren. "Sommigen zijn gezegend met talent, anderen met good looks. Ik ben gezegend met bescheidenheid", zei hij ook. Toch is hij wereldberoemd geworden. Aanvankelijk op het kleine scherm, in reeksen als Ivanhoe, The Saint en The Persuaders!