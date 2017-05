De Grote Brand smeult nog na

►in de namiddag van 22 mei 1967 breekt brand uit in het statige gebouw van warenhuis Innovation in de Brusselse Nieuwstraat. ► het enorme pand wordt compleet verwoest. 323 mensen laten het leven (later bijgesteld naar 251). Er worden ook enkele honderden gewonden geteld. ► uit onderzoek blijkt dat het erbarmelijk gesteld was met de brandveiligheid in het gebouw. In 1972 krijgt België een zeer strenge wetgeving. Mysterie #1 Op welk tijdstip begint het te branden? MYSTERIE #1