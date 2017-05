David Goffin: 'Probeer de baas te zijn op de baan'

Op zijn 35ste en in zijn vijftiende Roland Garros wilde Paul-Henri Mathieu op gepaste manier adieu zeggen tegen het Parijse publiek. David Goffin had evenwel tegengestelde belangen. In een verzengende hitte wilde de Luikenaar vooral zo snel mogelijk naar de tweede ronde zonder daarom al te veel energie te verspillen en hij deed dat met indrukwekkende cijfers: 12 aces, 83 procent winstpunten op zijn eerste service, amper één breakpunt moeten toestaan. "Het was de bedoeling om de wedstrijd goed te beginnen en te tonen dat ik klaar was voor een lang gevecht, als het daarop zou uitdraaien", zei Goffin.