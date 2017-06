Daar struikelt de PS weer

Samusocial is het zoveelste blok aan het been van de Parti Socialiste. De gevolgen zouden even verwoestend kunnen zijn als die van de Publifin-Nethys-affaire. Zeker omdat Samusocial een sociale missie heeft. Er lijkt geen einde te komen aan de miserie die de mandatarissen van de PS hun eigen partij berokkenen. De PS is natuurlijk niet de enige die aan scandalitis lijdt. De MR en de CDH zitten mee in het dossier Publifin-Nethys en Kazachgate, een dossier van een heel andere proportie, wat vooral Franstalige liberalen in het gedrang brengt. Zelfs in Vlaanderen zitten bepaalde politici in nauwe schoentjes. Dat belet niet dat de PS de hardste klappen krijgt. Daar bestaan verscheidene redenen voor.