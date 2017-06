Creatieve zomermarkt

Deze zomer popt gedurende drie weekends de Honest Summer Market op met producten en verse etenswaren. Op drie nog te onthullen locaties in Gent, Antwerpen en Luik nodigen ambassadeurs Eva Mouton, Noémie Wolfs en Charlotte Maquet (van de blog FromLiegewithlove.be) elk tien 'marktkramers' uit die op een eerlijke en/of ecologische manier creatieve producten maken: van food over mode tot design. De drie markten kaderen in de Belgische lancering van Honest, een caloriearme en verfrissende dorstlesser op basis van kruidenthee, die je er uiteraard ook kunt proeven. De Honest Summer Markets vinden plaats op 1 en 2 juli (Gent), 8 en 9 juli (Antwerpen) en 26 en 27 augustus (Luik). Via Instagram, Facebook en de website van honest.com worden de locaties vrijgegeven.