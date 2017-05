Commissie 22/3 laat lekken onderzoeken

De onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart voert onderzoek naar recente perslekken. Daarvoor schakelt de commissie de Comités P en I in, die de politie en inlichtingendiensten controleren. Zij moeten de oorsprong van de lekken achterhalen, omdat die vaak geclassificeerde informatie bevatten. Volgens de commissie werken de lekken contraproductief binnen het onderzoek. Bovendien zouden ze de stand van de werkzaamheden en discussies niet correct weergeven, klinkt het bij de commissie. Het onderzoek naar de perslekken komt er naar aanleiding van een tussentijds rapport dat de commissie schrijft over veiligheidsarchitectuur. Daarin moeten een aantal gevoelige knopen worden doorgehakt. Het gaat onder meer om lekken over de verbindingsofficier in Turkije.