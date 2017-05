Chaos op luchthaven Eindhoven

Een parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport is zaterdagavond deels ingestort. Omdat er geen bouwvakkers of andere mensen binnen waren, raakte niemand gewond. Eerder op de dag was er nog gewerkt in het pand, maar iedereen was vertrokken. De stroom viel na de instorting uit op de luchthaven. Uitgaande vluchten vertrokken daardoor met vertraging, inkomende vluchten ondervonden weinig last. De parkeergarage zou in juli opengaan. Over de oorzaak van de instorting en over de schade is nog niks bekend. Ook de Londense luchthaven Heathrow kampte het hele weekend met problemen als gevolg van een computerstoring bij luchtvaartmaatschappij British Airways. Een elektriciteitsonderbreking had het wereldwijde computersysteem platgelegd van de luchtvaartmaatschappij. In totaal schrapte British Airways gisteren 95 vluchten of 10 procent van het totaal.