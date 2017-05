Cava van trepat

Cava heet op zijn retour te zijn, maar dat verhaal moet even wachten nu de zomer eraan komt, want voor weinig geld biedt cava als enige schuimwijn rosé-plezier voor minder dan 10 euro. Rosé prosecco bestaat niet. Daar is een eenvoudige reden voor: deze Italiaanse schuimwijn wordt verplicht van één enkel druivenras gemaakt: de glera, en die heeft geen kleurtje. De cava-voorschriften voorzien dat twee blauwe druivenrassen gebruikt mogen worden. In de eerste plaats is dat de pinot noir, een internationale druif die men gebruikt om rosé champagne te produceren, en daarnaast de lokale Catalaanse trepat. Nu moet je weten dat de pinot noir een moeilijke tante is. Ze floreert in een klimaat dat niet te warm, niet te koud en niet te vochtig is, maar ook niet te droog.