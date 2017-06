Buren doen Qatar in ban 'wegens steun aan terreur'

Zes Arabische landen - Bahrein, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Egypte, Jemen en Libië - hebben maandagochtend alle diplomatieke banden met Qatar verbroken. De onverwachte maatregel kan grote economische gevolgen hebben en plaatst Qatar en Saudi-Arabië, twee belangrijke militaire bondgenoten van de Verenigde Staten, recht tegenover elkaar. Qatar, een schiereiland, is alleen nog via de lucht en over water bereikbaar. In de hoofdstad Doha, een van de rijkste steden ter wereld, werd maandag gehamsterd in supermarkten uit angst voor een voedselcrisis. Saudi-Arabië heeft de enige landsgrens geblokkeerd voor vrijwel alle verkeer.