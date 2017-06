Britten branden kaarsen, politici gaan met de voeten vooruit

Zondagochtend is het Verenigd Koninkrijk ontwaakt met het nieuws van alweer een aanslag op Britse bodem, maar de Britten tonen zich weerbaar. Een herdenkingsconcert van Ariana Grande in Manchester kan diezelfde avond 2,7 miljoen euro ophalen voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag een week eerder. Onder de noemer 'One Love Manchester' dansen politieagenten en kinderen de angst of woede van zich af. Ondertussen leggen duizenden Londenaars bloemen, tekeningen en teksten neer voor de doden en gewonden die de nacht ervoor in hun stad vielen. "Isis will lose, love will win", staat op een van de opschriften.