Zondag was er One Love Manchester, een benefietconcert voor de slachtoffers van de zelfmoordaanslag op 22 mei. Het was een mooi initiatief van Ariana Grande en een prachtig eerbetoon; de toeschouwers kregen meermaals tranen in de ogen. Er werden posters omhooggehouden met 'We stand together'. De mensen lieten zich niet afschrikken om naar het concert te komen: er was een massa mensen aanwezig en het evenement was wereldwijd te zien op tv, YouTube en Facebook. Op dit soort momenten voel je de verbondenheid wereldwijd, het concert was een sterke boodschap voor vrede en liefde. We leven in een wereld waar we samen aan de toekomst bouwen, als een schakel in de keten. Vrede, vreugde en barmhartigheid zullen overwinnen. One Love was een concert van de hoop.