Brazilië sjoemelt al 500 jaar

Het hooggerechtshof maakte bekend een onderzoek te starten naar president Michel Temer. Op dezelfde dag heeft het Openbaar Ministerie een arrestatieverzoek ingediend voor senator Aécio Neves, de man die in 2014 nipt de verkiezingen verloor van Dilma Rousseff. De zus van de oppositieleider is opgepakt en naar de gevangenis gebracht. Beelden van koffers vol bankbiljetten worden onafgebroken herhaald op televisie. Inhalige en gecorrumpeerde politici zijn van alle tijden in de Zuid-Amerikaanse grootmacht. In Een korte geschiedenis van corruptie in Brazilië stelt historicus en corruptie-expert Rita Biason dat de ellende begon in 1500, met de komst van de Portugezen.