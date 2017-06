Boonen slaagt met glans in race-examen

Boonens eerste opdracht is de 25 Uur Fun Cup, op 8 en 9 juli. Tijdens die race deelt hij het stuur van zijn bolide met Anthony Kumpen, Bert Longin en Ruben van Gucht. Maar ook na die uitdaging wil Boonen met autosport doorgaan. Zijn eerste doel is mogelijk al enkele weken later de 24 Hours of Zolder, een race voor prototypes, GT en toerwagens, met het kruim van de Belgische autosport aan de start. Waarschijnlijk zijn er nooit zoveel journalisten, cameramensen en fotografen opgedaagd voor een examen voor het behalen van een racelicentie.