Boeken over huizen om huizen mee te vullen

De allereerste sporen van het gebruik van baksteen dateren van 7500 voor Christus. Sindsdien blijft het een van de belangrijkste materialen in de architectuur. Hoewel soms verguisd en als hopeloos verouderd beschouwd, toont dit boek op meer dan 600 pagina's de mooiste moderne, bakstenen staaltjes van over de hele wereld. 100 Contemporary Brick Buildings is uitgegeven bij Taschen, 49,99 euro Geen plaatjesboek, maar een nauwgezette uiteenzetting over waarom architectuur ertoe doet. Zoals Alain de Botton in Architecture of Happiness verklaarde hoe architectuur ons welbevinden beïnvloedt, zo zet Aaron Betsky uiteen waarom architectuur van belang is. Daarvoor haalt hij voorbeelden en ideeën aan, niet alleen uit de architectuur, maar ook uit velden als kunst, kunstgeschiedenis en filosofie. Die doorspekt hij op een vlotte manier met humor en anekdotes, met een geanimeerde redevoering als resultaat.