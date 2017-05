Boeckx geopereerd, Sels in beeld

Een operatie bleek onafwendbaar voor Frank Boeckx, die woensdag onder het mes ging voor zijn hernia. De doelman van Anderlecht hoopt om over twee maanden fit te zijn voor de competitiestart. Alleen is de vraag of dat ook realistisch is: zo'n ingreep neemt normaal gezien een drietal maanden in beslag. Al heeft de medische staf van paars-wit de reputatie om spelers sneller klaar te kunnen stomen dan verwacht. De blessure van Boeckx heeft wel een neveneffect: Anderlecht gaat op zoek naar een nieuwe doelman. Matz Sels is in beeld. Bij Newcastle moet hij na een matig eerste seizoen niet meer op veel kansen rekenen. Paars-wit was afgelopen winter al geïnteresseerd, maar hij bleek toen onhaalbaar. Nu is er wel een opening.